Кончаловский прокомментировал выдвижение своего фильма на "Оскар"

Режиссер допустил, что иностранцы могут не до конца прочувствовать картину.

В понедельник, 16 ноября, стало известно, что режиссер Андрей Кончаловский прокомментировал выдвижение своего фильма "Дорогие товарищи!" на "Оскар". Об этом сообщают РИА Новости.

Режиссер отметил, что иностранцы могут до конца не прочувствовать этот фильм.

Для меня особенно дорого, что мои коллеги - люди, большинство из которых родились при советской власти, - оценили этот фильм. Андрей Кончаловский.

В сюжете история засекреченного в советское время расстрела мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Главная роль досталась Юлии Высоцкой.

Напомним, что картина получила специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале. ильм "Дорогие товарищи!" вышел в российский прокат 12 ноября.

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Видео:трейлеры/YT