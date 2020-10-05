Фильм "Китобой" Филиппа Юрьева получил четыре номинации на премию "Ника"

Картина рассказывает об охотнике из Чукотки, который влюбился в американскую девушку из видеочата.

Академики Национальной кинематографической премии "Ника" определили список номинантов, которые будут бороться за награду в этом году. В их числе оказалась дебютная работа ученика Алексея Учителя, режиссера Филиппа Юрьева. Его фильм под названием "Китобой" представлен сразу в четырех номинациях. Об этом сообщается на странице киностудии "Рок" в соцсети "ВКонтакте".

"Китобой" будет бороться за награду в категориях: "Лучший фильм", "Открытие года", "Лучшая работа режиссера монтажа", "Лучшая работа звукорежиссера".

Главным героем фильма стал охотник с Чукотки Лешка. Он занимается традиционным промыслом по отлову китов и влюбляется в американскую девушку с сайта "для взрослых". Узнав, что она живет в Детройте, Лешка решается на самый отчаянный поступок в своей жизни.

В картине сыграли Кристина Асмус, Владимир Онохов, Владимир Любимцев, Арье Вортхальтер и др.

Ранее Юрий Колокольников назвал "бредом" слова Бортич и Деревянко о притеснениях из-за политических взглядов.

Видео: YouTube / SonyPicturesRU