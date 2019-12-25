Юрий Колокольников назвал "бредом" слова Бортич и Деревянко о притеснениях из-за политических взглядов

Он заявил, что, если он займет ту или иную позицию, у него все равно не будет никаких проблем с работой.

Актер Юрий Колокольников не согласился с Ксенией Собчак, которая стала убеждать его, что в кино нельзя попасть из-за "неправильных" политических взглядов. Свои мысли он высказал в интервью телеведущей.

Выступления Павла Деревянко и Саши Бортич? Полный бред! Камон, ребят. Я всегда могу говорить все, что хочу [в России]. Это так. Юрий Колокольников, актер

Он заявил, что, если он займет ту или иную позицию, у него все равно не будет никаких проблем с работой. Актер подчеркнул, что и Сашу Бортич никто не запрещал, ее сняли с некоторых проектов по другим причинам. Актер также отметил, что, заняв пропутинскую позицию, артиста не перестанут снимать на Западе.

Юрий Колокольников снимается не только в российских, но и голливидуских фильмах. Он в "Игре престолов" и "Доводе" Кристофера Нолана. Помимо российского имеет и канадское гражданство.

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Фото: Piter.tv