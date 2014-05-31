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Михалков рассказал о гонорарах артистов, поддерживающих Навального

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Он также раскритиковал их за призыв в адрес молодежи выйти на улицы.

Режиссер Никита Михалков назвал гонорары артистов, поддерживающих оппозиционера Алексея Навального. Об этом он рассказал в новом выпуске своей авторской программы "Бесогон".

Михалков раскритиковал артистов, призывавших молодежь выйти на улицы городов России. В их число вошли Александра Бортич, Павел Деревянко, Гоша Куценко и Антон Лапенко. По словам режиссера, каждый из них зарабатывает по 200-300 тысяч рублей за один съемочный день. Он также напомнил, что в 2000-е годы было много безработных артистов и закрытых театров.

Получается, что вы страдаете от режима в среднем от 180 до 300 тысяч рублей за съемочный день. Вы чем недовольны?

Никита Михалков, режиссер

Ранее правительство Германии сообщило об охране Навального местными спецслужбами.

Видео: YouTube / БесогонTV

Теги: алексей навальный, артисты, гонорар, никита михалков
Категории: Лента новостей, Новости России,

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