Ледяные пейзажи, порночаты и чукотские подростки: рецензия на фильм "Kitoboy"

Дебютный фильм режиссера Филиппа Юрьева покажут в российских кинотеатрах c 8 октября.

"Kitoboy" — полнометражный дебют Филиппа Юрьева, продюсером проекта выступил Алексей Учитель. В центре сюжета – история о чукотском подростке, который влюбляется в девушку из порночата. Он готов ради нее пересечь Берингов пролив и добраться до Америки.

В сентябре фильм стал лауреатом 77-го Венецианского кинофестиваля, получив приз в программе "Дни авторов". После этого "Kitoboy" удостоился премии за лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль и диплома Гильдии киноведов и кинокритиков на "Кинотавре-2020".

Фильм заранее оскандалился из-за участия в нём актрисы Кристины Асмус. Ей досталась роль Hollysweet_999 — молчаливой девушки из платного порночата. Пользователи моментально раскритиковали актрису за очередное появление в полуголом виде.

В противовес Асмус в киноленте представлены два дебютанта — Владимир Онохов (Лёшка) и Владимир Любимцев (друг главного героя – Колян). Они играют простых чукотских подростков, которые в основном занимаются китобойным промыслом. Иногда они ходят на дискотеки в местный клуб, где пенсионеры играют для молодежи рок-н-ролл. Зрителю не пытаются показать "правильных" юношей. Главный герой – совершенно обычный молодой человек, который находится на грани взросления во всех смыслах.

Он живет со слепым дедом в глухой деревне, вдалеке от цивилизации. Но жизнь Лёшки не назвать суровой. Скорее "привычной". Вот он едет на катере ловить моржей, вот – разделывает кита, которого выбросило на берег. Потом смывает с рук кровь, кладет мясо в железное ведро и тащит его на деревянной тележке по посёлку.

Лёшка – самый обычный и заурядный подросток с естественными желаниями и реакциями на происходящее. Его отличает от всех остальных внезапное чувство влюбленности в девушку из порночата под ником Hollysweet_999. Именно она вызывает в нём первое желание и интерес к противоположному полу. Ради белокурой красотки по ту сторону экрана Лёшка готов выучить английский, отказаться от реальной связи с женщиной, подраться с другом и сбежать из родной деревни.

На фоне милого в своей неловкой влюбленности Лёшки выступает его друг Колян. Он знает немного больше про женщин и про то, как устроен этот мир. Юрьев предпочел никак не раскрывать этого героя. Зритель видит в Коляне зерно зависти к лучшему другу. При этом он пытается вразумить друга и объяснить, что этой девушки в реальной жизни нет. Подростки принципиально разные. Один — мечтатель, а другой — реалист. В итоге друзья сходятся в поединке.

Несмотря на обилие сцен, полных нежности к неосязаемой подружке, режиссер протаскивает через фильм не только любовную фабулу. Юрьев постоянно показывает стремление героев уйти от реальности. Лёшка питает надежду об удачном побеге через Берингов пролив и встрече с Hollysweet_999, его дед говорит о приближении своей смерти, а фоном для этого служат истории тех, кто когда-то пытался уехать из деревни. При этом туманная чукотская древня оказывается мистическим местом, которое никого не отпускает. Время там словно зациклено, а пространство бесконечно и неразрывно.

Визуал киноленты заслуживает отдельного внимания. Юрьев поймал баланс между мистическим построением кадров в стиле Дэвида Линча и холодным тоном российского режиссера Андрея Звягинцева. Зритель почувствует, что где-то он уже видел огромные выбеленные кости Левиафана на фоне невероятных пейзажей и туманные замедленные кадры сверху. Более того, в фильме использована музыка из сериала "Твин Пикс", что уже говорит о неоднозначности происходящего.

В сухом остатке "Kitoboy" — это глубокое, ледяное и мистическое кино про муки взросления, которые сочетаются с грубостью северных реалий.

Дебютный фильм режиссера Филиппа Юрьева покажут в российских кинотеатрах c 8 октября.

Фото: кадры из фильма / Sony Pictures Production & Releasing