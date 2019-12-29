Асмус показала грудь во время секс-чата в фильме "Китобой"

Пользователи интернета раскритиковали актрису за очередное появление в полуголом виде.

Российская актриса Кристина Асмус, несмотря на травлю, которая произошла в отношении нее после выхода фильма "Текст" Клима Шипенко, вновь сыграла на камеру в полуголом виде. Артистка показала грудь в эротическом видеочате для фильма "Китобой". Трейлер опубликован на YouTube кинокомпании SonyPicturesRU.

Пользователи Instagram раскритиковали Асмус. Myspac_myplace заявил, что актрису понесло "во все тяжкие". Kamenskihtanja предположила, что Асмус понравилось играть подобные роли, а juiilaz посчитала, что актрисе "больше нечем заинтересовать". В свою очередь a.tamina была удивлена, что после стольких критик из-за фильма "Текст", актриса все-таки взялась за такую роль.

Фильм "Китобой" рассказывает об охотнике с Чукотки. Все меняется в жизни юного Лешки, когда в поселке появляется интернет. Он впервые и сильно влюбляется в молчаливую девушку из видеочата. Узнав, что она живет в Детройте, Лешка решается на самый отчаянный поступок в своей жизни.

В картине сыграли Кристина Асмус, Владимир Онохов, Владимир Любимцев, Арье Вортхальтер и др. На фестивале "Кинотавр" лента завоевала две награды: за лучшую режиссуру и мужскую роль. В параллельной программе Венецианского кинофестиваля "Китобой" получил главный приз.

Ранее мы писали, что фильм "Текст" воплотился в жизни Кристины Асмус.

Видео: YouTube / SonyPicturesRU