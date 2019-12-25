Модель анонсировала свой бренд Cossmoss.

Британская актриса и супермодель Кейт Мосс искупалась обнаженной и попала на видео. Ролик с 48-летней звездой попал в социальные сети. Известно, что съемка видео осуществлялась для модного бренда Cossmoss. Таким образом Мосс анонсировала запуск собственной марки. Манекенщица разместила в аккаунте черно-белую фотографию, на котором она купается обнаженной. На размещенном ролике знаменитость заходит в воду с распущенными волосами, позируя спиной к фотографу.

Завораживающе и волшебно. Cosmoss — это забота о себе, созданная для современных путешествий в жизни. Кейт Мосс, модель

Этот пост в социальной сети набрал уже 575 тысяч просмотров. Поклонники поражены внешним видом модели. Они называют ее "нереальной красоткой", "красивой" и "натуральной".

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