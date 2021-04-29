Звезда Голливуда Харди выиграл две золотые медали на турнире по джиу-джитсу

Благотворительные соревнования проводились в Великобритании.

Звезда Голливуда и номинант на кинопремию "Оскар" Том Харди выиграл две золотые медали на благотворительном турнире по бразильскому джиу-джитсу. Мероприятие проводилось в Великобритании, городе Вулверхэмптоне в субботу 20 августа. Журналисты издания The Daily Mail напомнили о том, что актер обладает синим поясом по данному виду спорта. Он одолел победу во всех своих поединках на состязаниях.

Один из соперников актера, ветеран военной службы Дэнни Эпплтон, признался в том, что не ожидал увидеть звезду кино на татами. Спортсмен добавил, что ему пришлось сдаться из-за страха того, что Том Харди сломает ему руку.

Напомним, что Тому Харди сейчас 44 года. Он известен зрителям по ролям в сериале "Острые Козырьки" и фильмах "Веном", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Выживший" и "Дюнкерк". Британский актер впервые столкнулся с джиу-джитсу во время подготовки к своей роли для картины "Воин" 2011 года.

Медведев уступил Циципасу в полуфинале турнира в Цинциннати.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости Спорт