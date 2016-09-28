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Медведев уступил Циципасу в полуфинале турнира в Цинциннати

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Встреча продолжалась почти 2,5 часа.

Российский теннисист Даниил Медведев завершил свое выступление на турнире "Мастерс" в Цинциннати.

В полуфинале первая ракетка мира уступил греку Стефаносу Циципасу со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты.

Соперником Циципаса в финале турнира станет хорват Борна Чочич, обыгравший в своем полуфинальном матче британца Кэмерона Норри.

Ранее Матыцин заявил, что российский спорт скоро вернется на международную арену.

Видео: YouTube / Tennis TV

Теги: atp, даниил медведев, стефанос циципас, цинциннати
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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