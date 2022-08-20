Матыцин уверен, что российский спорт скоро вернется на международную арену

Глава Минспорта спрогнозировал будущее атлетов.

Глава министерства по спорту Олег Матыцин уверен в том, что российский спорт скоро вернется на международную арену, причем, он станет более сильным. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках пресс-конференции, посвященной открытию Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов.

Конкуренцию во многих видах спорта определяют российские спортсмены. Тяжело заочно конкурировать по олимпийским и неолимпийским дисциплинам, уверен, уровень внутренней конкуренции позволяет сохранить дееспособность наших команд. Олег Матыцин, глава Минспорта РФ

Напомним, что российские атлеты по многим видам спорта были отстранены от участия в международных соревнованиях из-за украинского кризиса. Олег Матыцин подчеркнул, что в Москве уже слушать разумные голоса о том, что российский спорт вернется.

Чернышенко: спорт должен оставаться вне политики.

Фото и видео: spartakiada2022.ru