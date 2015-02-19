Чернышенко: спорт должен оставаться вне политики

Вице-премьер РФ рассказал о позиции страны по отказу от дискриминации атлетов.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что спорт должен оставаться вне политики. Соответствующее заявление чиновник сделал на профильной встрече правительства в рамках открытого диалога с представителями спортивной отрасли. Стороны подняли вопросы оказания государственной поддержки и дальнейшего развития направления.

Наша принципиальная позиция, позиция страны, остается неизменной.Мы не приемлем никакой дискриминации по национальному признаку. Спорт всегда был и должен оставаться вне политики. Наши спортсмены в боевых действиях пребывают много лет, начиная с 2014 года. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Эксперт подчеркнул, что первый удар российские атлеты получили еще восемь лет назад, когда они боролись и отстаивали наши позиции на международной арене. При этом РФ ощущает санкционное давление во всех сферах жизни, но система страны остается неожиданно стабильной для тех, кто планировал нарушить ее устойчивость и действенность. Дмитрий Чернышенко напомнил коллегам о том, что Владимир Путин поставил перед кабмином национальную задачу добиться того, чтобы около 70% населения активно занимались физическими упражнениями. Для этого строятся и открываются новые учреждения массового и детско-юношеского спорта, проводятся открытые соревнования.

Чернышенко: Минспорт продолжает защищать интересы российских спортсменов в судах.

Фото и видео: YouTube / Правительство России

