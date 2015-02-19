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Чернышенко: Минспорт продолжает защищать интересы российских спортсменов в судах

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Вице-премьер РФ рассказал, чт опо искам атлетов есть определенные успехи.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко считает, что министерство по спорту продолжает защищать интересы отечественных атлетов в судебных международных инстанциях, а также продолжает подавать иски. Такой информацией чиновник поделился с участниками правительственного заседания, посвященного вопросам государственной поддержки и дальнейшего развития спорта.

Минспорт продолжает работать совместно с Генеральной прокуратурой по защите интересов наших спортсменов…Есть определенные успехи, но мы не будем их афишировать, поскольку есть определенные атаки со стороны наших недоброжелателей.

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

По мнению аналитика, в большинстве крупных спортивных мероприятий участие российских представителей спорта становится невозможным из-за беспрецедентного уровня травли. В связи с этой ситуацией чиновники расширяют количество соревнований при участии дружественных стран, включая Евразийское экономическое сообщество, ШОС, БРИКС, СНГ. Благодаря таким мероприятиям атлеты могут практиковаться в своих видах деятельности.

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Фото и видео: YouTube / Правительство России
 

Теги: cas, дмитрий чернышенко, минспорт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт,

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