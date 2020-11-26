Чернышенко: в России наступила "эра ренессанса" внутреннего туризма

Вице-премьер-РФ напомнил о туристическом кэшбеке.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о том, что в России наступила "эра ренессанса" для внутреннего туризма. Такое заявление чиновник сделал по результатам ежегодного отчета премьер-министра Михаила Мишустина в Государственной Думе. Эксперт отметил, что в текущий санкционных условиях Запада следует обеспечивать безопасное передвижение для путешественников по территории РФ.

Мы видим десятикратный потенциал для его развития. При этом 60% граждан сейчас не пользуются туристическими программами даже соседних регионов. В рамках национального проекта мы как раз над этим работаем. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Эксперт напомнил журналистам о том, что для повышения доступности отдыха внутри России правительство запустило программы туристических кешбэков. До 15 апреля кабинет министров продлил продажу туров со скидкой в 20%. на данную задачу будет выделено дополнительно два миллиарда рублей. За счет такого решения порядка 1,5 млн туристов смогут приобрести путевку в любое место по стране. При этом по детскому туристическому кешбэку отдохнуть в летних лагерях смогут более 450 тысяч детей.

Мишустин заявил о создании медийной площадки для общедоступного освещения спорта.

Фото и видео: Правительство России