Глава кабмина РФ рассказал о работе "Матч спорта".

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о создании медийной площадки для общедоступного освещения спорта. Соответствующей информацией премьер-министр поделился с законодателями в рамках выступления с ежегодным отчетом по работе кабинета министров перед депутатами Государственной Думы. Чиновник пояснил, что для СМИ функционирует онлайн-площадка "Матч Страна", которая подразумевает бесплатное и общедоступное освещение спортивных событий, включая региональные мероприятия.

Высвобожденные 8 млрд рублей из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований мы потратили на развитие доступной массовой инфраструктуры, увеличили в два раза строительство умных спортплощадок, их у нас будет 214 в 2022 году. Михаил Мишустин, премьер-министр России

По данным руководителя кабмина России, государства привлекает инвестиции под льготное кредитование для инвесторов в сфере спорта.

Ранее Мишустин назвал позором отстранение российских спортсменов от Паралимпиады в Пекине.

Фото и видео: Правительство России