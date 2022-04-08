Мишустин назвал позором отстранение российских спортсменов от Паралимпиады в Пекине

Глава кабмина РФ рассказал о том, что государство поддержало спортсменов.

Глава российского правительства Михаил Мишустин назвал позором отстранение российских спортсменов от Паралимпийских игр в Пекине. Соответствующее заявление премьер-министр сделал в рамках выступления перед парламентариями в Государственной Думе. Он ответил на вопросы депутатов в рамках предоставления ежегодного отчета кабинета министров.

Очень было грустно и печально смотреть, как наших паралимпийцев не пустили на Паралимпиаду, это просто позор. Но мы смогли очень быстро организовать соответствующие соревнования, и весь призовой фонд, который был для наших паралимпийцев предусмотрен, был реализован. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник напомнил о том, что за золотую медаль спортсмену выплачивалась награда в виде 4 млн рублей, а серебро - 2,5 млн, а за бронзу - 1,7 млн рублей. Данное постановление власти страны приняли ради поддержки паралимпийцев и других российских спортсменов, которые в мире стали подвергаться дискриминации.

Напомним, что со 2 марта команда России была допущена к участию в Паралимпиаде в Пекине. Однако спустя 17 часов Международный паралимпийский комитет отменил свое постановление и запретил российским спортсменам участвовать в Играх. Россия организовала собственные игры под названием "Мы вместе. Спорт", которые состоялись с 18 по 21 марта в Ханты-Мансийске. В мероприятиях приняли участие представители РФ, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана.

Мишустин рассказал о возможности для снижения ставки по ипотеке.

Фото и видео: Правительство России

