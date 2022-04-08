Мишустин рассказал о возможности для снижения ставки по ипотеке

Глава кабмина рассказал о сохранении ставки по льготной ипотеке.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал о возможности для снижения ставки по государственной ипотеке. Соответствующей информацией премьер-министр поделился с законодателями, выступая с ежегодным отчетом в Государственной Думе о проделанной работе за год. Чиновник напомнил депутатам о том, что кабинет министров не обладает специальными возможностями по уменьшению уровня ключевой ставки по льготной ипотеке, выдаваемой клиентам на покупку квартир в новостройках. По мнению эксперта, улучшить условия можно при смягчении денежно-кредитной политики Банка России.

То, что касается условий льготной ипотеки на новостройки, которые изменились в связи с повышением ключевой ставки… Сейчас ставка – 20%, а ипотека 12% осталась. Коллеги, ну справедливости ради…в 2019 году меньше 14-15% минимум нельзя было взять. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник уточнил, что несмотря на высокую ключевую ставку от Центробанка, российское правительство нашло возможности сохранить "достаточно разумный процент" по жилищным кредитам в рамках существующей государственной программы.

Мишустин назвал создание препаратов для лечения болезней крови задачей нацбезопасности.

Фото и видео: Правительство России