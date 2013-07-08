Мишустин назвал создание препаратов для лечения болезней крови задачей нацбезопасности

Глава кабмина рассказал об увеличении объемов производства альбумина и иммуноглобулина.

Глава российского правительства Михаил Мишустин назвал создание препаратов для лечения болезней крови задачей национальной безопасности. Он напомнил о необходимости расширения собственного производства по выпуску альбумина и иммуноглобулина. Эти препараты являются важнейшими для пациентов с указанными проблемами. В текущем году изготовление лекарств для болезней крови будет увеличено в 10 раз. Соответствующей информацией премьер-министр страны поделился с законодателями, отвечая на вопросы депутатов в рамках ежегодного отчета кабмина в Государственной Думе.

С 2015 года были модернизированы 34 центра переливания крови и пять соответствующих заводов. Мы в этом году кратно увеличим, план примерно в 10 раз, выпуск альбумина и иммуноглобулина - самых важных компонентов. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Михаил Мишустин объяснил парламентариям, что доля отечественных препаратов для лечения болезней крови в текущем году должна вырасти втрое и превысить 50% российского рынка. Правительство внесло на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект о производстве плазмы крови, необходимой для препаратов крови. В лсучае принятия документа, медики получат возможность сразу везти плазму со станции переливания на заводы, минуя этапы центров госплазмы.

Мишустин: трудности с лекарствами из-за внешних ограничений носят временный характер.

Фото и видео: Правительство России