Мишустин: трудности с лекарствами из-за внешних ограничений носят временный характер

Глава кабмина РФ рассказал о том, что целью для правительства является максимальное развитие собственного производства.

Глава российского правительства Михаил Мишустин полагает, что трудности с лекарственными препаратами из-за внешних ограничений по импорту в стране носят только временный характер.Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления в Государственной Думе с отчетом кабинета министров о проделанной работе. Власти намерены налаживать поставки медикаментов и лекарств из дружественных стран. В этот перечень входят Индия и Китай, а также другие близлежащие государства, в которых есть возможность по изготовлению качественных препаратов.

При таком жестком транспортном эмбарго или фактически закрытой всей логистике, конечно, возникают объективно эти трудности, но я верю в то, что эти трудности временны…Самое главное - упрощаем регистрацию, обращение, лицензирование лекарственных препаратов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер-министр страны напомнил законодателям о том, что почти 77% международных непатентованных жизненно необходимых и важнейших лекарств, а также порядка 50% коммерческих производятся именно в России. Правительство поставило перед собой задачу обеспечить максимальное собственное производство лекарств. За последние десять лет создано 40 новых фармацевтических предприятий.

Правительство в 2022 году докапитализирует РЖД на 250 млрд рублей.

Фото и видео: Правительство России