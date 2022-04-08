Правительство в 2022 году докапитализирует РЖД на 250 млрд рублей

Михаил Мишустин объяснил, как поддержка государства поможет развитию проектов компании.

Глава российского правительства рассказал о том, что в 2022 году государство докапитализирует отечественный холдинг РЖД на 250 млрд рублей. Соответствующей информацией руководитель кабинета министров поделился с депутатами Государственной Думы в рамках ежегодного отчета перед местными законодателями.

Еще одна важная мера в рамках плана первоочередных действий - докапитализация системообразующих компаний - Российские железные дороги. По поручению президента мы приняли решение о выделении на эти цели 250 млрд рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин уточнил в рамках доклада о том, что докапитализация российского транспортного холдинга позволит компании продолжить реализацию масштабной инвестиционной программы, а также обеспечить заказами различные экономические отрасли экономики, сохранить сотни тысяч рабочих мест.

Мишустин призвал снимать качественные патриотические фильмы.

Фото и видео: Правительство России

