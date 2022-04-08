Правительство в 2022 году докапитализирует РЖД на 250 млрд рублей

Глава российского правительства рассказал о том, что в 2022 году государство докапитализирует отечественный холдинг РЖД на 250 млрд рублей. Соответствующей информацией руководитель кабинета министров поделился с депутатами Государственной Думы в рамках ежегодного отчета перед местными законодателями.
Еще одна важная мера в рамках плана первоочередных действий - докапитализация системообразующих компаний - Российские железные дороги. По поручению президента мы приняли решение о выделении на эти цели 250 млрд рублей.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Мишустин уточнил в рамках доклада о том, что докапитализация российского транспортного холдинга позволит компании продолжить реализацию масштабной инвестиционной программы, а также обеспечить заказами различные экономические отрасли экономики, сохранить сотни тысяч рабочих мест.
Мишустин призвал снимать качественные патриотические фильмы.
Фото и видео: Правительство России
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