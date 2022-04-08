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Правительство в 2022 году докапитализирует РЖД на 250 млрд рублей

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Михаил Мишустин объяснил, как поддержка государства поможет развитию проектов компании.

Глава российского правительства  рассказал о том, что в 2022 году государство докапитализирует отечественный холдинг РЖД на 250 млрд рублей. Соответствующей информацией руководитель кабинета министров поделился с депутатами Государственной Думы в рамках ежегодного отчета перед местными законодателями.

Еще одна важная мера в рамках плана первоочередных действий - докапитализация системообразующих компаний - Российские железные дороги. По поручению президента мы приняли решение о выделении на эти цели 250 млрд рублей.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин уточнил в рамках доклада о том, что докапитализация российского транспортного холдинга позволит компании продолжить реализацию масштабной инвестиционной программы, а также обеспечить заказами различные экономические отрасли экономики, сохранить сотни тысяч рабочих мест.

Мишустин призвал снимать качественные патриотические фильмы.

Фото и видео: Правительство России
 

Теги: госдума, капитализация, михаил мишустин, отчет правительства, ржд
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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