Мишустин призвал снимать качественные патриотические фильмы

Глава кабмина РФ рассказал о том, какие фильмы нужны стране.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал снимать в России качественные патриотические фильмы, основанные на государственных ценностях. По словам спикера, данное направление необходимо ради сохранения культурно-исторической памяти народа и воспитания подрастающего поколения. Соответствующее заявление премьер-министр страны сделал в рамках ответа на вопросы депутатов Государственной Думы. Мероприятие проводилось в рамках выступления чиновника с ежегодным докладом кабинета министров о проделанной работе перед парламентариями.

Если фильм популярный, то все пойдут по "Пушкинской карте", если концерт популярный, музей, то все пойдут. В этом смысле мы даем учреждениям культуры драйвер. Здесь, как мне кажется, мы на правильном пути, мы нащупали это зерно, отлично поработало Минкультуры. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель российского кабмина считает, что подобные фильмы необходимо создавать, так как зритель "голосует ногами". Государство выделяет поддержку на эти задачи финансирование. На производство российских фильмов господдержка составит свыше 11,5 млрд рублей.

Мишустин призвал разработчиков создать российский аналог App Store и Google Play.

Фото и видео: Правительство России