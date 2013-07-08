Мишустин призвал разработчиков создать российский аналог App Store и Google Play

Глава кабмина РФ рассказал, что должны сделать программисты и разработчики для государства.

Глава российского правительства призвал отечественных разработчиков из IT-корпораций создать собственный аналог приложений App Store и Google Play. Такое заявление премьер-министр страны Михаил Мишустин сделал в рамках выступления в Государственной Думе с ежегодным отчетом. Он ответил на вопрос депутата Антона Ткачества о предпринимаемых мерах поддержки индустрии.

У нас все для этого есть. Сделать свой магазин потому что App store и Google Play очень скоро могут не дать возможности скачивать приложения. Мы все это можем. И я обращаюсь к вам, хочу сказать, что родина сделала для вас все возможности работы. Ничего не бойтесь. Михаил Мишустин, премьер-министр

Ранее Мишустин уточнил, что за счет введенных льгот в IT-сфере государство дополнительно уже получило доход в размере 42 млрд рублей. Премьер призвал российских разработчиков и программистов работать над экосистемой. Он рассчитывает на то, что не все специалисты думают о том, чтобы покинуть страну и уехать работать в другие страны.

Мишустин: резкого сокращения занятости в РФ пока не фиксируется.

Фото и видео: Правительство России