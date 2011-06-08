Мишустин: резкого сокращения занятости в РФ пока не фиксируется

Глава кабмина РФ рассказал о возможности пройти переобучение еще до потери рабочего места.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что резкого сокращения занятости в РФ пока не фиксируется, даже несмотря на новые негативные экономические реалии. Об этом глава государства упомянул во время выступления с ежегодным отчетом кабинета министров в Государственной Думе.

Мы еженедельно мониторим ситуацию на рынке труда. Пока резкого сокращения занятости не происходит. Но мы действуем на опережение. Чтобы люди не остались наедине со своими трудностями. Заранее приняли ряд мер, которые уже были опробованы в начале пандемии коронавируса. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Руководитель кабинета министров России подчеркнул депутатам, что речь идет, в частности, о формировании новых временных рабочих мест, а также запуске курсов по переобучению и специальной подготовке, которую могут пройти свыше 200 тысяч человек.

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Фото и видео: Правительство России