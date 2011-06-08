Мишустин: первые льготы для IT-отрасли принесли стране 42 млрд рублей

Глава кабмина РФ рассказал о поддержке экосистемы IT-индустрии.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что первые льготы для IT-отрасли принесли стране 42 млрд рублей. Соответствующее заявление премьер-министр сделал в рамках выступления с ежегодным отчетом в Государственной Думе. По мнению чиновника, государство предприняло "беспрецедентные" меры для данной экономической индустрии, так как сфера IT сейчас остается наиболее уязвимой, но очень значимых в РФ.

Первый пакет льгот, который мы приняли, принес нашей стране 42 млрд рублей - за счет расширения количества IT-компаний, создания новых стартапов, за счет их вклада в экономику, в том числе за счет увеличения экспорта этих услуг. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Эксперт уточнил, что из-за блокирования целого ряда российских компаний надо было создавать собственную экосистему в IT-индустрии.

Мишустин назвал пять краткосрочных приоритетов развития России в условиях санкций.

Фото: Правительство России

