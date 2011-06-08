Мишустин назвал пять краткосрочных приоритетов развития России в условиях санкций

Глава кабмина РФ рассказал о системной работе по принятию антикризисных мер из-за западных санкций.

Глава российского правительства Михаил Мишустин назвал пять краткосрочных приоритетов развития России в условиях санкционного давления. Информацией чиновник поделился в рамках выступления с ежегодным отчетом в Государственной Думе. Чиновник уточнил, что работа кабинета министров направлена на минимизацию негативных последствий для экономики государства.

Для себя мы определили пять сквозных, основных приоритетов на краткосрочную перспективу, которыми занимались последние недели. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По словам эксперта, в рамках антикризисных мер кабмин старается обеспечить бесперебойную деятельность российских предприятий, увеличить свободу бизнес-индустрии внутри страны, оказать адресную поддержку особо уязвимым категориям населения, обеспечить насыщение рынка товарами, а также принять секторальные меры поддержки. По мнению Мишустина, Запад стремился разрушить Россию и навредить россиянам, но этой задаче правительство РФ противопоставило системную работу, которая ведется практически в круглосуточном режиме.

Мишустин заявил, что ситуация на внутреннем рынке продовольствия остается стабильной.

Фото и видео: Правительство России