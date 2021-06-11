Мишустин заявил, что ситуация на внутреннем рынке продовольствия остается стабильной

Глава кабмина РФ уточнил, на какие задачи выделяются средства.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что ситуация на внутреннем рынке продовольствия и сельскохозяйственного сырья остается стабильной. Соответствующее заявление премьер-министр сделал в рамках выступления перед законодателями в нижней палате парламента с ежегодным отчетом. Чиновник уточнил, что на внутреннем рынке продовольствия и сельскохозяйственного сырья

Для этого ввели запрет на экспорт зерновых и сахара, а также некоторых масличных и продуктов их переработки. Реализуется механизм, когда средства, полученные от вывозных пошлин на ряд товаров, направляются на развитие сельского хозяйства. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По мнению чиновника, одной из первоочередных задач правительства является успешное проведение посевной кампании. Финансовые ресурсы выделяются на доступ к государственным займам, обновление сельскохозяйственной техники и покупки удобрений. Кабмин дополнительно направил на льготную программу по кредитованию 150 млрд рублей. Кабмин активно применяет существующие механизмы таможенно-тарифного регулирования для защиты отечественных потребителей.

Мишустин: самолет МС-21 будет производиться из российских комплектующих через 2-3 года.

Фото и видео: Правительство России

