Мишустин: самолет МС-21 будет производиться из российских комплектующих через 2-3 года

Глава кабмина РФ рассказал о импортозамещении в новом российском самолете.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что отечественный самолет МС-21 будет производиться из российских комплектующих через 2-3 года. Такой информацией чиновник поделился в рамках выступления с ежегодным отчетом перед Государственной думой России. Премьер-министр указал законодателям на то, что из федерального бюджета на авиационный проект было выделено более 60 млрд рублей.

В декабре прошлого года лайнер с отечественным композитным крылом впервые поднялся в небо. И в течение двух - трех лет авиапром планирует завершить работу по полному импортозамещению узлов и агрегатов этой машины. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что накануне глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил журналистам о запуске производства первых 20 российских самолетов модели Ту-214. На данный момент эти воздушные суда выпускаются не массово, а только под нужды госавиации.

Мишустин сообщил, что в России за 2021 год отремонтировали рекордное количество дорог.

Фото и видео: Правительство России