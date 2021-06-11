Глава кабмина РФ сообщил о статистике по дорожным проектам.

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что в России за 2021 год отремонтировали рекордное количество дорог за всю историю государства. Такой информацией чиновник поделился с законодателями в рамках выступления с ежегодным отчетом перед Государственной Думой РФ. По сведениям эксперта, в нормативное состояние по итогам прошлого года рабочие привели свыше 160 млн квадратных метров дорожного полотна.

Должен сказать и о дорожном строительстве. Результаты работы этого сектора тоже очень высокие. Привели в надежное состояние более 160 млн кв. м полотна. Самый большой объем отремонтированных дорог за всю историю нашей страны. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник пояснил депутатам, что такие объемы правительству удалось достичь за счет опережающего финансирования и программы гибкого управления капитальными вложениями. На финансирование данного направления (созданию магистралей) выделено около 425 млрд рублей. С 2023 года начнется строительство магистрали М-12 до Екатеринбурга. В текущий момент чиновники занимаются проектирование проекта и подготовкой территории к мероприятиям.

Мишустин: РФ более чем на 100% обеспечивает себя зерном, маслом, рыбой и мясом.

Фото и видео: Правительство России