  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Госдуме прорабатывают вопрос введения единой спортивной формы в школах
Сегодня, 13:22
186
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В Госдуме прорабатывают вопрос введения единой спортивной формы в школах

0 0

Олег Матыцин указал на важность доставления государственных символов в форму детей.

В России прорабатывается введение единой спортивной формы в цветах российского флага для школ. Соответствующее заявление в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) ы 2025 году журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал председатель комитета Олег Матыцин. Законопроект будет рассмотрен парламентариями из нижней палаты. Такой запрос был направлен еще в весеннюю сессию депутатами Сергеем Колуновым и Ильев Вольфансом в адрес Минспорта. Федеральное правительство поддержало законодательную инициативу, хотя Минпросвещения высказало ряд замечаний связанных с внедрением программы.

.... о введении в школах единой спортивной формы в цветах российского флага, а также по включению обязательного выполнения учащимися в рамках изучения учебной программы нормативов испытаний комплекса ГТО и по включению предметов физической культуры в перечень учебных предметов обязательных к изучению.

Олег Матыцин, депутат ГД РФ

В Госдуме призвали засчитывать двойной страховой стаж за годы ухода за ребенком.

Фото: Piter.tv

Теги: вэф, вэф 2025, госдума, олег матыцин, спортивная форма
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Спорт,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии