Фильм "Текст" воплотился в жизни Кристины Асмус

Экс-помощница актрисы несколько месяцев вела дела от ее имени.

Кристина Асмус стала жертвой махинаций своей экс-помощницы. Девушка по имени Лена несколько месяцев вела дела от имени актрисы. В частности, она отвечала на звонки, динамила организаторов различных мероприятий, отказывалась от интервью и съемок.

В своем Instagram Асмус рассказала, что Лена была ее помощницей на протяжении нескольких лет. Девушка близко общалась с актрисой и была вхожа в семью. Однако после разрыва деловых отношений начали возникать проблемы. Актриса с трудом получила наработанные контакты и пароли от аккаунтов. А недавно Кристина и вовсе узнала, что якобы "динамит" организаторов кинопремии "Золотой орел". "Три недели не могу ответить, смогу ли вручать награду, и вообще подтвердить свое присутствие", - написала артистка.

Кроме того, Лена записывала голосовые и выражала сожаление, что приходится от чего-то отказываться из-за того, что Кристина "такая ужасно занятая и ужасно творческая".

"Мне когда эти скриншоты и голосовые прислали, у меня челюсть отпала и не возвращается обратно. Как так-то?!", - выразила негодование актриса.

Кристина выразила надежду, что ее экс-помощница не брала никакие предоплаты, и извинилась перед организаторами и заказчиками "за игнор и кидалово". Артистка подчеркнула, что сейчас не работает ни с какой Еленой, а все контакты ее представителей отражены в шапке профиля в Instagram. В заключении она пошутила, что фильм "Текст" воплотился в ее жизни.

Ранее был раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме "Текст".

Фото: Instagram / asmuskristina, кадр из фильма "Текст" Клима Шипенко