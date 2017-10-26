Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме "Текст"

Продюсер Ольга Леснова пояснила, что в таких ситуациях используют тончайшие накладки.

Продюсер Ольга Леснова раскрыла секрет съемки эротических сцен в российском кино. Она выразила уверенность, что в фильме "Текст" Асмус использовала тончайшие накладки, которые закрывали ее интимные части тела. Об этом пишет "Пятый канал".

Леснова пояснила, что на этих накладках художники рисуют части тела, поэтому создается эффект полной натуральности. Кроме того, они полностью совпадают по тону с цветом тела человека. "Остальное – игра актеров", - заключила она.

В конце октября в российский прокат вышел фильм "Текст" с Александром Петровым в главной роли. В одной из сцен персонаж получает в руки телефон с эротическими кадрами, на которых присутствует героиня Кристины Асмус.

Из-за съемки в откровенной сцене актрисе начали поступать угрозы. Недоброжелатели добиваются ее развода с супругом Гариком Харламовым, стремятся лишить ее родительских прав и пишут жалобы в Минкульт.

Ранее Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус.

Фото: скриншоты из фильма "Текст"

Видео: YouTube / Central Partnership