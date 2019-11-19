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Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус

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В интервью "Медузе" известная российская актриса высказалась по поводу "обнаженных" съемок в кино.

Анна Михалкова назвала интересным фильм "Текст", появившийся в российском прокате. Внимания актрисы удостоилась эротическая сцена картины с участием Кристины Асмус, которую даже прокомментировал глава Минкульта РФ Владимир Мединский.

Михалкова отметила, что она не в том возрасте, чтобы сниматься обнаженной, однако она рада появлению таких фильмов в стране. Актриса считает, что на неоднозначное восприятие эротических сцен в России влияет отсутствие культуры изображения обнаженного тела в живописи и литературе. Артистка заметила, что российским зрителям трудно провести грань между актером и его персонажем в фильме. При этом  в отношении актрис, игравших в американских картинах, такой "неадекватной реакции" у российских зрителей нет.

Видео: YouTube / Яна Павлидис

 

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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