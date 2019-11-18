В понедельник, 18 ноября, Мединский прокомментировал эротическую сцену с Асмус в фильме "Текст". Соответствующее заявление политик сделал на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
"Фильм сделан очень профессионально, очень с чувством",
— отметил он.
По словам Мединского, любой фильм с эротическими сценами должен носить знак 18+. Министерство культуры не против таких кинолент. Он отметил, что Министерство должно следить за тем, чтобы российский кинематограф развивался.
Кинолента "Текст" режиссера Клима Шипенко вышел в российский прокат 24 октября.
Ранее мы сообщали о том, что новый клип Little Big набрал более 8 млн просмотров.
Фото:мединский/вк
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