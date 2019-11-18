Новый клип Little Big набрал более 8 млн просмотров

В минувшие выходные поп-рейв-группа Little Big выпустила мини-альбом "Go Bananas". Видеоролик появился на YouTube-канале музыкантов.
В клипе музыканты снова исполняют необычный танец. Кроме того, участники группы попадают в необычные ситуации. Например, в одной из сцен гигантский голубь с человеческими руками кормит их хлебом.
"Посмотрел клип. Ничего не понял. Но было очень интересно!",
—сказано в сообщении.
В соцсетях снова появился челлендж #gobananas. Пользователи показывают свои движения под трек "Go Bananas".
Ранее мы сообщали о том, что номинант Пулитцеровской премии составил список главных фильмов десятилетия.
Видео:Little Big/YouTube
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