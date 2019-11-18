Новый клип Little Big набрал более 8 млн просмотров

В видео участники группы странно танцуют при безумных обстоятельствах.

В минувшие выходные поп-рейв-группа Little Big выпустила мини-альбом "Go Bananas". Видеоролик появился на YouTube-канале музыкантов.

В клипе музыканты снова исполняют необычный танец. Кроме того, участники группы попадают в необычные ситуации. Например, в одной из сцен гигантский голубь с человеческими руками кормит их хлебом.

"Посмотрел клип. Ничего не понял. Но было очень интересно!", —сказано в сообщении.

В соцсетях снова появился челлендж #gobananas. Пользователи показывают свои движения под трек "Go Bananas".

Ранее мы сообщали о том, что номинант Пулитцеровской премии составил список главных фильмов десятилетия.

Видео:Little Big/YouTube