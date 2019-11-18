В список вошли "Где-то" , "Пещера забытых снов" и "Меланхолия".

В понедельник, 18 ноября, стало известно, что номинант Пулитцеровской премии составил список главных фильмов десятилетия. Об этом сообщает журнал Time.

Стефани Захарек отметила, что именно эти фильмы заставили её задуматься.

"Часто картины, которые называют "великими" сразу после их выхода в прокат, даже действительно потрясающие ленты, запоминаются не так сильно, как другие, менее громкие фильмы", —заявила Захарек.

В список попали такие фильмы, как "Где-то" , "Пещера забытых снов" и "Меланхолия", "Джон Уик", "Затерянный город Z", "Перед полуночью", "Феникс" и "Рома".

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Видео:Movieclips Trailers, Lionsgate Movies, triviatrailers, DocumentaryTrailers/YouTube