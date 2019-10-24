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Петров рассказал о мастурбации на съемках в компании мужчин

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Пикантная сцена с персонажем актера появилась в фильме "Текст".

Российский актер Александр Петров в интервью Ксении Собчак рассказал о том, как изображал мастурбацию в фильме "Текст" Клима Шипенко. Ролик опубликован на YouTube.

По сюжету герой Петрова находит в чужом телефоне эротическое видео с героиней Кристины Асмус и начинает себя ублажать.

На замечание Собчак, что "дрочишь ты очень скованно", Петров возмутился и спросил: "А что он должен был там сделать? Снять штаны, подойти к зеркалу или выйти на балкон, чтобы наяривать?"

По словам актера, эту сцену было очень смешно снимать. В комнате сидели сразу трое мужчин, и один из них пытался мастурбировать на камеру. "В какой-то момент мы засмеялись", - рассказал Петров.

Ранее Александр Петров дал интервью Piter.TV и рассказал о съемках фильма "Текст" и об отношении к Петербургу.

Фото: Piter.TV

Теги: александр петров, ксения собчак, фильм текст
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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