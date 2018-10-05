Александр Петров: "Петербург для меня – место силы"

Российский актер рассказал Piter.TV о своем видении мобильного кино и о "Тексте" – спектакле и новом фильме по бестселлеру Дмитрия Глуховского.

Долгожданная экранизация книги Дмитрия Глуховского "Текст" выйдет в российский прокат 24 октября. В центре повествования – 27-летний парень, который семь лет провел за решеткой из-за ложного обвинения. Главную роль в фильме исполнил Александр Петров. Piter.TV попал на премьерный показ в кинотеатре "Синема Парк Радуга на Парке Победы".

После финала картины Александр рассказал зрителям о том, как впервые спустился в петербургское метро.

"Я приехал впервые в Петербург в девятом классе: экскурсия, музеи, спектакли... Что-то такое. Приехали на автобусе, долго ехали и зашли с ребятами в метро, и куда-то мы решили поехать. Свободные независимые мужчины, приехали отдыхать. Я до этого в метро не был, даже в московском. Ну и я закурил на платформе... Питер, интеллигенция питерская рядом стоит. А я стою, курю. Думаю, ну раз метро, то наверное, можно курить. Я не знал, что нельзя, правда! И люди на меня так все посматривали. Хулиганы какие! Под натиском этих интеллигентных взглядов я понял, что курить нельзя. Я сигарету затушил об платформу и выкинул аккуратненько. Понял, что в метро не курят. Я же не знал...", – поведал актер.

После ухода тысячи зрителей корреспонденты Piter.TV пообщались с Александром один на один. Съемочный процесс фильма "Текст" раскрылся с новой стороны.

PTV: Съемки фильма проходили не в студийных условиях. Само пространство не близко в реальному, оно таким и было. Квартира главного героя находилась в настоящем жилом доме, у вас много сцен в метро среди московских пассажиров. Были ли какие-то проблемы во время съемок? Премьера показала, что у вас много фанатов в Петербурге, что тогда говорить о Москве...

Александр Петров: Было тяжеловато. Иногда были моменты, когда прямо набрасывались, но все как-то решалось. Потом у меня был свитер, которым я закрывался до глаз и было нормально. Меня узнавали, но не так часто: ходил в шапке серой, в куртке непонятной и свитере до глаз. Вот так я и был в этом свитере! Герой так существовал, повезло.

Как жильцы дома, где проходили съемки, реагировали на поселившуюся у них съемочную группу?

Место действия – Лобню в Мособласти – мы снимали в Дзержинске, тоже в области. С жильцами мы даже сроднились. Они приносили нам на обед борщ, пирожки и прочее. Поняли, что мы хорошие ребята и у нас тяжелый труд – мы снимаем по 12 часов, ночью и днем. Приносили какие-то вещи, спрашивали, как дела и съемки. Когда мы уезжали, я стоял в подъезде и курил. Соседки спросили: "Саша, а когда вы уезжаете?". Говорю, что последний съемочный день уже сегодня, скоро уезжаем". Они говорят, что им жалко, ведь "так к вам привыкли". И это несмотря на то, что мы часто шумели по ночам. В доме две квартиры были наши – в одной снимали, а в другой был костюмный цех и все остальное. Жильцы воспринимали это нормально. Это как раз и есть русская душа. Фильм тоже об этом.

Для съемок в метро использовались небольшие камеры, центром фильма является смартфон. Видите ли вы будущее в мобильном кино?

Кажется, что да. Сейчас телефон стремится к хорошему качеству съемки. Многие аппараты на это способны. Сейчас уже снимаются короткометражки на мобильный телефон и это делается здорово. Можно объективы насадить на IPhone, например. В ближайшем будущем, кинокамера уже будет совсем маленькая.

Интересует "литературная" сторона. Автор романа "Текст" Дмитрий Глуховский однажды рассказал об идее, что вам уместно было бы поменяться ролями в фильме с Иваном Янковским. Какое участие принимал писатель в процессе съемки?

Никакого вмешательства. Он отдал все Климу Шипенко (режиссеру фильма – прим. ред.), и дальше на съемке ничего не говорил, просто смотрел и ему было интересно. Да, он высказывал эту идею, но результат в кино его устроил. Глуховский – умный человек!

Как вам постановка по "Тексту" в московском театре Ермоловой?

Я видел, прекрасный спектакль в моем родном театре. Любопытная вещь. Вживую смотреть очень интересно, но у меня ощущение, что полную гамму чувств можно ощутить только в кино. Я советую всем сходить в театр и сравнить, потому что там совершенно другие герои. Очень современная постановка от Максима Диденко, другая интерпретация романа. У меня изначально была такая ассоциация, что это должно быть пересено на экран. Только в кино можно ощутить кварталы, людей и подъезды.

Что для вас Петербург?

Петербург для меня остается местом силы. Очень люблю сюда возвращаться. Однажды мне сказали, что спектакль "Заново родиться" в Петербурге не соберет то количество зрителей, которое я хочу. В итоге – собрал: на "Заново родиться" приходило по 2,5-3 тысячи зрителей. После этого для меня город стал открытием при том, что я здесь снимался и жил несколько раз. Снимал здесь квартиру, жил как петербуржец. Питер, конечно, отличается от Москвы — люди более открытые. Реакция людей сразу "заряжает". В Петербурге люди не боятся проявлять свои эмоции. Это я заметил и по спектаклю, и по сегодняшнему предпоказу "Текста". Я люблю Питер именно за это.

Скоро на Piter.TV – интервью с режиссером фильма "Текст" Климом Шипенко и разбор картины.

Фото: Piter.TV