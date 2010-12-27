Сядь за "Текст". Почему новый фильм с Петровым – главная отечественная кинопремьера осени

Прокат остросюжетной картины по книге Дмитрия Глуховского стартовал в России 24 октября.

Сюжет рассказывает о судьбе Ильи Горюнова, которого отправляют в тюрьму на 7 лет по ложному обвинению в распространении наркотиков, которые ему подкинул сотрудник ФСКН Пётр Хазин. Стоит ли напоминать, что в этом году россияне стали свидетелями нашумевшего дела Ивана Голунова, который попал практически в аналогичную ситуацию. Однако, "Текст" больше про саспенс, а не про актуальные проблемы современной России.

Главную роль в экранизации одноимённого романа Глуховского получил Александр Петров, который для российского зрителя в последнее время стал "вторым Козловским". Также в киноленте появятся Кристина Асмус и Иван Янковский, которые органично смотрятся в образах внешне благополучной пары.

Герой Петрова, оказавшись на свободе, осознаёт, что больше не может вернуться к прежней жизни, по которой он так сильно ностальгировал за решеткой. Горюнов решает поговорить с тем самым следователем, который посадил его, но в ходе беседы случайно убивает обидчика. В руках Ильи остается лишь окровавленный смартфон, где осталась вся жизнь погибшего. После самобичевания главный герой покупает китайскую зарядку на золотистый iPhone и начинает буквально жить жизнью другого. Есть в этом что-то от Достоевского. Илья отправляет сообщения его сослуживцам, начальству, родителям и девушке Нине, в которую в итоге он влюбляется. По тематике "Текст" выходит глубже ожидаемого – это не про сфабрикованное дело, а про социальный вуайеризм и сталкинг, который смело раскрывается в живой эротической сцене. Третьим участником дуэта Асмус и Янковского становится сам Александр Петров.

Камера в течении всего фильма не собираеися водить зрителей за нос, а следует за главным героем по мрачным локациям столицы и Московской области. Фильм бъёт контрастом кадров российской действительности в стиле Звягинцева и яркими мини-видео из телефона Хазина. В итоге эти две реальности пересекаются, а герои кочуют из одной в другую. Эта двойственность делает фильм по‑настоящему страшным.

Герои фильма нецензурно выражаются на протяжении двух часов, что несвойственно для российского мейнстримного кино. Правда, это "откровение" зрители смогут оценить позже лишь на интернет-платформе Start. К слову, подобная модель распространения была выбрана и для "Сторожа" Юрия Быкова, только в отношении другого портала. Похоже, что так создатели картин в России наконец-то смогут сосредоточиться на сложных темах и на выразительных приемах, а не на сборах от показа.

Фото: кадры фильма "Текст" / Централ партнершип