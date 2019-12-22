Кристина Асмус рассказала, что ей до сих пор неловко сниматься в откровенных сценах

Асмус считает, что для девушек нормально не хотеть оголяться перед другими людьми.

Актриса Кристина Асмус рассказала, что после выхода фильма "Текст", в котором она появилась в откровенной сцене, ее жизнь значительно изменилась. Теперь хейтеры не могут расстроить её. Об этом актриса рассказала "Петербургском дневнику".

После всего этого я даже не представляю, какие слова могут меня задеть или обидеть, и что нужно сделать хейтерам, чтобы я расстроилась. Кристина Асмус, актриса

При этом, по словам артистки, ей до сих пор неловко сниматься в откровенных сценах. Асмус считает, что для девушек нормально не хотеть оголяться перед другими людьми. Но при этом "в актёрской деятельности часто нужно делать то, что непонятно другим".

Ранее стало известно, что Кристина Асмус пыталась набрать 15-20 кг для роли в фильме "Булки".

Фото: Telegram / Кристина Асмус