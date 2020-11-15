Кончаловский отказался от номинации на премию "Белый слон" из-за Навального

Ему грустно видеть, что в этом году у премии появился политический аспект.

Режиссер Андрей Кончаловский снимает свой фильм "Дорогие товарищи!" с номинации национальной премии "Белый слон". Ему грустно видеть, что в этом году у премии появился политический аспект. Об этом говорится в открытом письме режиссера, опубликованном на его странице в Instagram.

По мнению Кончаловского, "Белый слон" – одна из важнейших премий в российском кинематографе. Ее присуждают за художественные ценности фильма, которые определяет профессиональное сообщество: киноведы и кинокритики. Режиссеру не понравилось, что в этом году номинантом в категории "Событие года" стала серия документальных фильмов-расследований Алексея Навального. Он считает это политическим актом, никак не связанным с искусством.

"Это как если бы передовая статья в газете "Комсомольская правда" получила премию по литературе", - говорится в письме.

Кончаловский добавил, что это решение экспертного совета сделало невозможной "объективную оценку искусства кинематографа в рамках профессионального сообщества".

Ранее кинокритики поссорились из-за выдвижения Навального на премию "Белый слон".

Фото: Instagram / andrei_konchalovsky