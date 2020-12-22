Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" вошел в лонг-лист премии "Оскар"

Картина поборется за статуэтку в номинации "Лучший иностранный художественный фильм".

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" вошел в лонг-лист премии "Оскар". Картина заявлена в номинации "Лучший иностранный художественный фильм". Об этом говорится в заявлении Американской академии кинематографических искусств и наук.

Всего в лонг-лист "Оскара" попали 93 фильма из 93 стран. 9 февраля объявят шорт-лист, в который войдут лишь 15 картин. Финалистов премии объявят 15 марта. Церемония награждения пройдет 25 апреля.

Сюжет фильма "Дорогие товарищи!" основан на реальных событиях, произошедших в июне 1962 года в Новочеркасске. 200 рабочих электровозостроительного завода прекратили работу и потребовали повышения зарплаты. Вскоре забастовка охватила весь завод, в город начались митинги и стихийные беспорядки.

Восстание рабочих подавили силами армии и КГБ СССР. Информация о жертвах была засекречена. По официальным данным, которые были лишь частично рассекречены, при разгоне демонстрации убили 26 человек, еще 87 ранили.

Съемки фильма велись в Москве и Ростовской области в 2019 году. Премьера состоялась 12 ноября. В сентябре картина получила спецприз жюри на 77-м Венецианском кинофестивале.

Ранее режиссер Клим Шипенко рассказал о продолжении "Холопа".

Видео: YouTube / Filmed