"Яндекс" выяснил, какие фильмы и сериалы пользователи ждут больше всего

В число самых ожидаемых попали "Сваты 7", второй сезон "Ведьмака" и шестой сезон "Острых козырьков".

Специалисты "Яндекс" изучили поисковые запросы пользователей интернета на тему кино и выяснили, выхода каких фильмов и сериалов они ждут больше всего. Об этом пишет ТАСС.

В список самых ожидаемых картин попали "Сваты" (седьмой сезон), "Ведьмак" (второй сезон), "Острые козырьки "(шестой сезон), "Очень странные дела" (четвертый сезон), "Метод" (второй сезон) и др. Также пользователи интернета очень ждут выхода фильмов "Форсаж 9" и "Гарри Поттер и Проклятое дитя".

В списке фильмов, которые чаще всего советуют посмотреть, оказались "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины", "Гарри Поттер и тайная комната", "1+1", "Мстители: Финал" и др.

В 2020 году пользователи интернета чаще всего интересовались фильмами и сериалами про любовь, войну, зомби, вампиров и эпидемию. Чаще всего россияне искали картины с Антоном Батыревым, Станиславом Бондаренко и Павлом Прилучным. Из зарубежных актеров их интересовал Том Харди, Том Круз и Леонардо Ди Каприо.

Ранее Дэвид Финчер подписал соглашение с Netflix на четыре года.

Фото: кадр из сериала "Сваты"