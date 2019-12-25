Дэвид Финчер подписал соглашение с Netflix на четыре года

Одним из грядущих проектов режиссера является черно-белый байопик о голливудском сценаристе Хермане Манкевиче "Манк".

Американский режиссер Дэвид Финчер заключил с Netflix эксклюзивный контракт на четыре года. Об этом сообщил The Playlist.

За это время Финчер планирует выпустить на платформе несколько своих картин. Первым на очереди стоит черно-белый байопик о голливудском сценаристе Хермане Манкевиче "Манк". Премьера фильма состоится в декабре 2020 года. Подробности о других своих фильмах режиссер пока не раскрывает.

По словам Финчера, будущее его проектов во многом зависит от того, как зрители примут "Манка". "Я буду либо застенчиво спрашивать, что мне сделать, чтобы искупить неудачу, либо стану высокомерным засранцем и буду требовать снимать другие черно-белые фильмы", - пошутил кинематографист.

"Манк" – это не первый совместный проект Дэвида Финчера и Netflix. До этого режиссер работал над некоторыми эпизодами сериалов "Карточный домик" и "Охотник за разумом".

В центре сюжета фильма "Манк" история знаменитого голливудского сценариста, критика и журналиста Хермана Манкевича. Зрителям покажут, как он писал сценарий к культовому фильму "Гражданин Кейн". Главную роль в картине исполнил Гари Олдман.

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