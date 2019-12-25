Мадс Миккельсен может заменить Джонни Деппа в триквеле "Фантастических тварей"

Премьера картины назначена на лето 2022 года.

Режиссер третьего фильма "Фантастические твари и где они обитают" планирует завершить съемки сиквела в срок. В настоящий момент Дэвид Йейтс ведет поиски актера на роль волшебника Геллерта Грин-де-Вальда. Только что освободившееся место может занять звезда сериала "Ганнибал", датский актер Мадс Миккельсен. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на источники.

Напомним, Джонни Деппа, который играл Грин-де-Вальда в двух предыдущих частях франшизы, попросили покинуть проект после проигрыша в суде дела о клевете. Несмотря на то, что контракт с актером разорван, ему выплатят компенсацию 10 млн долларов.

Премьера третьей части "Фантастических тварей" запланирована на лето 2022 года. Эдди Редмэйн и Джуд Лоу уже возобновили съемки в своих сценах в Лондоне.

В новой части фильма зрителей ждет немало сюрпризов. Одним из них будет появление на экране персонажей, знакомых по вселенной "Гарри Поттера". По данным инсайдеров, в "Фантастических тварях" можно будет увидеть лесничего школы чародейства и волшебства "Хогвардс" Рубеуса Хагрида, а также юного Тома Реддла, который впоследствии станет Лордом Волдемортом.

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Фото: Instagram / theofficialmads