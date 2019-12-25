Теперь в список могут попасть картины, набравшие за год не менее 500 оценок.

Интернет-сервис "Кинопоиск" обновил топ-250 лучших фильмов, изменив алгоритм, который отбирает картины для списка. Попасть в рейтинг теперь могут полнометражные фильмы, набравшие за год не менее 500 оценок. Об этом говорится в блоге команды "Кинопоиска".

Алгоритм работает по сложной формуле, которая учитывает количество голосов, отданных за фильм, а также порог голосов, среднее арифметическое всех голосов и среднее значение рейтинга всех фильмов (сегодня это 7.1382).

Из-за нововведений в рейтинге "Кинопоиска" произошли 73 замены. Например, список покинули такие фильмы, как "Амели", "Андрей Рублев" и "Легенда №17". При этом в топ-250 попали "Омерзительная восьмерка", "Паразиты", "Волк с Уолл-стрит" и др.

Претерпела изменения и первая строчка списка. Вместо "Побега из Шоушенка" рейтинг теперь возглавляет "Зеленая миля".

Также "Кинопоиск" запустил топ-250 сериалов. Лучшим тв-шоу стал ситком "Друзья", лучшим российским сериалом признали "Внутри Лапенко", звание лучшего советского сериала получили "17 мгновений весны". Всего в рейтинге "Кинопоиска" оказались 22 отечественных проекта.

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Фото: Кадр из фильма "Зеленая миля" (1999)