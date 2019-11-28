Мультсериал "Симпсоны" предсказал апокалипсис в 2021 году

В новом выпуске по улицам бродят роботы, а в городах царит разруха.

В мультсериале "Симпсоны" вновь предсказали будущее. В новом выпуске под названием "Домик ужасов на дереве" показали апокалипсис, который произойдет в следующем году.

В этой серии по улицам бродят роботы, а в городах царит разруха. В конце выпуска прилетают четыре всадника апокалипсиса. События в серии разворачиваются в январе 2021 года.

Ранее мультсериал не раз предсказывал будущее. Так, в одной из серий были показаны выборы и президентство Дональда Трампа. В 1997 году "Симпсоны" заговорили про вирус "Эбола", который тогда еще был неизвестен миру.

Ранее мы писали, что цветных персонажей в "Симпсонах" перестанут озвучивать белые актеры.

Фото: Instagram / thesimpsons