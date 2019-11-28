Белым актерам запретили озвучивать темнокожих героев в "Симпсонах"

Соответствующее решение последовало после заявления Майка Генри, который отказался озвучить темнокожего Кливленда в мультсериале "Гриффины".

Создатели американского мультсериала "Симпсоны" заявили, что белые актеры больше не будут озвучивать темнокожих персонажей. Об этом сообщает издание Deadline.

"В будущем в "Симпсонах" белые актеры больше не будут озвучивать небелых персонажей", - заявили создатели мультсериала.

Соответствующее решение последовало после заявления актера Майка Генри, который отказался озвучить темнокожего Кливленда в мультсериале "Гриффины". Причиной этому стало то, что сам актер белый, а персонаж – черный.

Стоит отметить, что мультсериал "Симпсоны" уже обвиняли в расизме. Многие зрители посчитали неправдивым и оскорбительным изображение американских индийцев. В частности, они раскритиковали второстепенного персонажа Апу Нахасапимапетилона. Одной из его отличительных черт является выраженный индийский акцент. Общественный резонанс вокруг этого персонажа был назван как "проблема Апу".

В 2017 году комик Хари Кондаболу выпустил документальный фильм, посвященный "проблеме Апу". В нем он указал на негативные стереотипы, с которыми сталкиваются американские индийцы.

После убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими во многих крупных городах Америки проходят протесты. На этой волне ряд компаний в сфере киноиндустрии исключили из своих каталогов картины, содержащие расовые темы. Также некоторые белые актрисы отказались от "этнических" ролей.

Фото: кадр из мультсериала "Симпсоны"