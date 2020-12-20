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Сценарист "Симпсонов" рассказал, закроется ли мультсериал
Сегодня, 14:18
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Сценарист "Симпсонов" рассказал, закроется ли мультсериал

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Премьера состоялась в 1989 году, на данный момент вышло 32 сезона.

Сценарист и продюсер "Симпсонов" Майк Рейсс в интервью Metro заявил, что у мультсериала есть все шансы выходить в эфир вечность.  Премьера "Симпсонов" состоялась в 1989 году, на данный момент вышло 32 сезона.

По словам Рейсса, отказаться от шоу – значит заявить, что все события, которые когда-либо происходили в мире, были освещены. Он уточнил, что даже если в нынешнем формате мультсериал перестанет существовать, то его перезапустят из-за высоких рейтингов. Секретом успеха Рейсс назвал везение.

Ранее вышла первая серия нового сезона "Рика и Морти".

Фото: Instagram / thesimpsons

Теги: майк рейсс, симпсоны
Категории: Культура, Мировые новости, Лента новостей,

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