Сценарист "Симпсонов" рассказал, закроется ли мультсериал

Премьера состоялась в 1989 году, на данный момент вышло 32 сезона.

Сценарист и продюсер "Симпсонов" Майк Рейсс в интервью Metro заявил, что у мультсериала есть все шансы выходить в эфир вечность. Премьера "Симпсонов" состоялась в 1989 году, на данный момент вышло 32 сезона.

По словам Рейсса, отказаться от шоу – значит заявить, что все события, которые когда-либо происходили в мире, были освещены. Он уточнил, что даже если в нынешнем формате мультсериал перестанет существовать, то его перезапустят из-за высоких рейтингов. Секретом успеха Рейсс назвал везение.

Ранее вышла первая серия нового сезона "Рика и Морти".

Фото: Instagram / thesimpsons