Вышла первая серия нового сезона "Рика и Морти"

Первая серия получила название "Морт ужин в Рикандре". Судя по отзывам фанатов, серия получилась удачной и оправдала ожидания.

Мультсериал в озвучке Сыендука можно посмотреть на "Кинопоиске" в 23:50 в день премьеры серии. Всего в сезоне будет 10 серий, они будут выходить каждый понедельник.

В новом сезоне, как обещается, герои Рик и Морти столкнутся с гигантскими монстрами и пришельцами, встретятся с копией супергероя вселенной DC и станут частью команды Могучих рейнджеров. Компанию им в приключениях составят родители Морти и его старшая сестра.



Вторая серия мультсериала выйдет 28 июня.

Ранее стало известно, что в скором времени один из создателей мультсериала Дэн Хармон запустит еще один проект. Это будет мультфильм про Древнюю Грецию.

Видео: YouTube / Adult Swim