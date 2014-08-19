Мировая премьера состоится в 2026 году.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер мультсериала по "Очень странным делам". Над проектом работают Эрик Роблес и Flying Bark Productions.

Мультсериал выйдет под названием: "Очень странные дела: Истории из 85-го". Его события развернутся между вторым и третьим сезонами оригинального сериала. Подробности сюжета пока неизвестны. Героями станут персонажи сериала, но к озвучке присоединятся другие актеры. Мировая премьера состоится в 2026 году.

Видео: YouTube / Netflix