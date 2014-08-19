  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:23
86
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Netflix представил трейлер мультсериала по "Очень странным делам"

0 0

Мировая премьера состоится в 2026 году.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер мультсериала по "Очень странным делам". Над проектом работают Эрик Роблес и Flying Bark Productions.

Мультсериал выйдет под названием: "Очень странные дела: Истории из 85-го". Его события развернутся между вторым и третьим сезонами оригинального сериала. Подробности сюжета пока неизвестны. Героями станут персонажи сериала, но к озвучке присоединятся другие актеры. Мировая премьера состоится в 2026 году.

Ранее мы сообщали, что вышел первый тизер фильма о Майкле Джексоне.

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, мультсериал, очень странные дела, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии