В новом сезоне главные герои станут частью команды Могучих рейнджеров и встретят копию Аквамена.

Опубликован новый трейлер мультсериала "Рик и Морти". Видеоролик появился в официальном аккаунте проекта в Instagram.

Популярный мультсериал выходит с 2013 года. За это время у него появились свои фанаты, которые ждут релиз нового сезона. Главными героями являются безумный циничный ученый Рик Санчез и его внук Морти Смит. Премьера пятого сезона запланирована на 20 июня. В этот раз герои столкнутся с кислотным дождем, огромными насекомыми, встретятся с копией супергероя вселенной DC и станут частью команды Могучих рейнджеров. Помимо этого, Рик Санчез проведет операцию на собственном мозге.

В скором времени один из создателей мультсериала Дэн Хармон запустит ещё один проект. Это будет мультфильм про Древнюю Грецию. Зрители смогут посмотреть его не раньше 2022 года.

Ранее мы сообщили, что Sony перенесла релиз "Морбиуса" с Джаредом Лето.

Видео: YouTube / Озвучки от Conjunction